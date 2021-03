Der Gesundheitsausschuss des Bundestages hat sich mit der Aussetzung der Impfungen mit Astrazeneca befasst.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Dittmar, äußerte danach die Hoffnung auf eine baldige Wiederaufnahme der Immunisierungen mit dem Wirkstoff. Sie sagte, in den bisherigen Studien habe sich Astrazeneca als äußerst wirkungsvoll gegen schwere und tödliche Krankheitsverläufe gezeigt. Das vorläufige Aussetzen der Impfungen bezeichnete sie aber als konsequent und folgerichtig. Die statistische Häufung von Thrombosen in Hirnvenen müsse genauer untersucht werden.



In der von den Grünen beantragten Ausschusssitzung gaben Bundesgesundheitsminister Spahn, CDU, und der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Cichutek, Auskunft zu der Entscheidung vom Montag.



Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte, dass Spahn offensichtlich auch zwei Tage nach dem Stopp der Astrazeneca-Impfungen keinen Plan habe, wie es nun weitergehen könne, sei für die deutsche Impfpolitik ein massives Problem. Dem Risiko von Nebenwirkungen stünden massive Corona-Erkrankungsrisiken vieler Menschen gegenüber, deren Impfung jetzt entfalle.

