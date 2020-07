Die von der Bundesregierung geplante Unterstützung der Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in Deutschland stößt bei den Grünen im Bundestag auf Ablehnung.

Rund 220 Millionen sollen in den kommenden Jahren der Branche zur Verfügung gestellt werden. Die medienpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Stumpp, forderte mehr Transparenz und bezeichnete das Vorgehen der Koalition als schlechten Stil. Ohne Konzept sollte man nicht solch hohe Summen für ein umstrittenes Thema wie die Presseförderung im Nachtragshaushalt durchboxen. Es würden Tatsachen geschaffen, ohne dass die anderen Fraktionen im Bundestag die Möglichkeit hätten, sich inhaltlich dazu zu positionieren. Daher habe man habe gegen den Antrag der Bundesregierung gestimmt, führte Stumpp aus. Sie betonte zugleich, dass man sei sich einig sei, dass dringender Handlungsbedarf zur Stärkung lokaler und regionaler Medienvielfalt bestehe. Dabei müssten auch Radio, Fernsehen und Online-Medien einbezogen werden.



Der Bundestag beschloss am Nachmittag mit den Stimmen der Koalition, Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in den kommenden Jahren mit 220 Millionen Euro zu fördern. Das Geld ist für die digitale Transformation des Verlagswesens zur Förderung des Absatzes und der Verbreitung von Abonnementzeitungen, -zeitschriften und Anzeigenblättern gedacht. Das Ganze soll die Medienvielfalt und -verbreitung in Deutschland erhalten.

Freude beim BDZV

Zustimmung zum Finanzpaket kam vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger, BDZV. Der Verband erkenne das Bemühen der Regierung an, systemrelevante privatwirtschaftlich agierende Medien wie die Zeitungen zu unterstützen, um eine möglichst große Pressevielfalt zu gewährleisten, sagt BDZV-Hauptgeschäftsführer Dietmar Wolff.