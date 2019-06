Linke und die Grüne haben im Bundestag Gesetzentwürfe zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz eingebracht.

Dabei geht es um Ergänzungen von Artikel 6 des Grundgesetzes. Auch Union und SPD sind für eine Aufnahme der Kinderrechte, wollen aber auf konkrete Vorschläge einer Arbeitsgruppe warten. Kritik an den Plänen von Grünen und Linken kam von FDP und AfD, die darauf verwiesen, dass Kinder bereits durch die geltende Rechtsprechung geschützt seien.



Kinderschutzorganisationen fordern eine Formulierung im Grundgesetz, die sich an der UNO-Kinderrechtskonvention orientiert.



Für eine Änderung des Grundgesetzes sind Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat nötig.