Die Grünen fordern eine Aktuelle Stunde im Bundestag zum Giftanschlag auf den Kremlkritiker Nawalny.

Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte, man könne jetzt nicht sagen, man gehe über diesen Fall hinweg und das Parlament habe sich damit nicht zu befassen. Der Bundestag müsse sich damit nächste Woche beschäftigen. Zugleich bekräftigte sie die Forderung der Grünen, das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zu stoppen. Der FDP-Europapolitiker Link sagte im Deutschlandfunk, womöglich könne man Russland nur so zu einer unabhängigen Untersuchung bewegen. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke sagte dagegen dem Handelsblatt, man dürfe nicht den Ast absägen, auf dem man sitze. Das Projekt sei wichtig für die Energieversorgung in Deutschland.



Die Nato berät heute auf einer Sondersitzung des Nordatlantikrats über den Fall Nawalny. Die Europäische Union hatte gestern erstmals Sanktionen gegen Russlands ins Spiel gebracht. Man rufe zu einer gemeinsamen internationalen Reaktion auf und behalte sich das Recht vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, heißt es in einer gestern Abend veröffentlichten Erklärung. Moskau weist jede Verantwortung zurück.