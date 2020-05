Der Weg für jüdische Militärseelsorger bei der Bundeswehr ist frei.

Der Bundestag billigte am Abend einstimmig den Staatsvertrag, den Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, bereits im vergangenen Dezember unterzeichnet hatten. Unionsfraktionsvize Gröhe bezeichnete die Einführung der jüdischen Militärseelsorge 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs als "historisch und bewegend". Der Staatsvertrag sei auch ein wichtiges Zeichen im Kampf gegen wieder erstarkenden Antisemitismus in Deutschland.



Die ersten Militärrabbiner sollen noch in diesem Jahr ihre Arbeit aufnehmen.

Bislang gibt es in der Bundeswehr nur evangelische und katholische Seelsorger.