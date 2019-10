Der Bundestag hat die Reform der Grundsteuer beschlossen und dazu das Grundgesetz geändert. Von der bundesweiten Neuberechnung der Grundsteuer sind sowohl Eigentümer als auch Mieter betroffen. Über die genaue Höhe entscheiden letztlich die Städte und Gemeinden.

Für die Grundgesetzänderung stimmten 495 von 644 Abgeordneten. Damit wird klargestellt, dass der Bund in dieser Frage eine Gesetzgebungskompetenz hat. Zugleich wird den Ländern zugestanden, weitreichende eigene Regelungen zu beschließen.



In der Debatte verteidigten Politiker von CDU/CSU und SPD die Neuregelung der Grundsteuer als gerecht und erklärten, sie biete Planungssicherheit für die Kommunen. Vertreter der AfD kritisierten, die Neuregelung werde zu einem hohen bürokratischen Aufwand führen, um die Immobilien und ihre Werte zu erfassen. Die Linkspartei forderte, die Umlage der Steuer auf Mieterinnen und Mieter zu stoppen.



Die Neuregelung soll erstmals 2025 greifen. Unter anderem werden auch Mietkosten und Baujahr der Gebäude berücksichtigt. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Reform bis Jahresende gefordert und veraltete Bewertungsgrundlagen moniert. Die Steuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. Am 8. November befasst sich der Bundesrat damit.