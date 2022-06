Orientierungsdebatte

Wieviel Selbstbestimmung ist gesetzlich zu regeln, wenn es um den eigenen Tod geht? Der Bundestag diskutiert verschiedene Vorschläge. (Getty Images / iStock / gorodenkoff)

Dazu liegen den Abgeordneten drei fraktionsübergreifende Gesetzentwürfe vor. Sie alle zielen auf eine Änderung des Betäubungsmittelgesetzes ab, um erstmals eine Abgabe todbringender Medikamente zum Zweck eines Suizids zu erlauben.

Inhaltlich geht es in der Debatte unter anderem darum, dass am Ende klar sein müsse, dass ein Sterbewunsch dauerhaft sei und nicht aus einer Stimmungslage heraus erfolge. Dies ließe sich etwa über verpflichtende Beratungen leisten. Ferner heißt es, Schwerkranke oder Pflegebedürftige dürften nicht zum Suizid gedrängt werden - etwa durch Familienangehörige. Niemand solle so eine Entscheidung treffen, weil er anderen nicht zur Last fallen wolle. Eine gesetzliche Regelung müsse das Selbstbestimmungsrecht eines Menschen berücksichtigen. Zum freien Willen gehöre auch der Wunsch, nicht mehr leben zu wollen - auch ohne schwere Erkrankungen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung von Selbsttötung im Strafgesetzbuch gekippt.

