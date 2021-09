Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die Vorlage der Großen Koalition für die geplante Impfstatus-Abfrage gebilligt.

Darüber sollen die Abgeordneten am Dienstag in einer Sondersitzung entscheiden. Union und SPD hatten sich darauf verständigt, dass Arbeitgeber bestimmter Bereiche abfragen dürfen, ob ihre Beschäftigten gegen das Corona-Virus geimpft sind. Dazu zählen unter anderem Kitas, Schulen, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie Obdachlosenunterkünfte. Die Regel soll zur Anwendung kommen, solange eine epidemische Lage von nationaler Tragweite besteht. Der Bundestag hatte sie zuletzt bis zum 24. November verlängert.



Bundesarbeitsminister Heil sprach von einer pragmatischen Lösung. Kritik an den Plänen kam von den Gewerkschaften. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Finnern, sagte der Deutschen Presse-Agentur, persönliche Daten stünden aus gutem Grund unter besonderem Schutz. Dieser müsse gewährleistet werden. Auch der Deutsche Lehrerverband äußerte sich skeptisch. Arbeitgeber-Präsident Dulger kritisierte die geplante Regelung dagegen als nicht weitgehend genug. Bei der, Zitat, "Mini-Ausweitung des Fragerechts über den Impfstatus" handele es sich um einen "Budenzauber im Wahlkampf".

Diese Nachricht wurde am 03.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.