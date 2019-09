Der Bundestag berät von heute an über den Entwurf für den Bundeshaushalt 2020.

Finanzminister Scholz plant Ausgaben von fast 360 Milliarden Euro. Der SPD-Politiker will an der sogenannten schwarzen Null festhalten, also keine neuen Schulden machen. Schwerpunkte des Etats liegen bei Arbeit und Sozialem sowie der Entlastung von Familien mit geringen Einkommen. Das Parlament befasst sich bis Freitag mit der Haushaltsplanung.