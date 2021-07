Am geplanten neuen Kompetenzzentrum in Katastrophenfällen des Bundes sollen auch Hilfsorganisationen beteiligt werden.

Bundesinnenminister Seehofer äußerte sich entsprechend in Berlin nach einer Sondersitzung des Innenausschusses im Bundestag zu der Hochwasserkatastrophe in Teilen Deutschlands. Das Konzept dafür habe das zuständige Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bereits im März vorgestellt. Zuvor hatte Seehofer darauf hingewiesen, dass beim Katastrophenschutz, eine neue zentrale Führungsrolle der Bundesbehörden umstritten sei. Der Bund werde keinesfalls die Verantwortung für den Katastrophenschutz an sich ziehen.



Die notwendigen Entscheidungen müssten weitehin vor Ort getroffen werden. Das BBK solle lediglich eine stärkere koordinierende Rolle übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.