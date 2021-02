Im Bundestag soll heute ein neues Hilfspaket für Familien, Geringverdiener und Unternehmen beschlossen werden.

Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfänger sollen wegen der Corona-Krise einmalig 150 Euro als Zuschuss zur Grundsicherung erhalten. Für Familien mit Kindern ist ein Bonus von ebenfalls 150 Euro zum Kindergeld vorgesehen. Auf Speisen in Restaurants und Bars soll nach einer Öffnung bis Ende des kommenden Jahres weiterhin der ermäßigte Mehrwertsteuersatz anfallen. Für die Wirtschaft ist zudem die Ausweitung einer steuerlichen Erleichterung geplant, mit der Unternehemen aktuelle Verluste mit früheren Gewinnen verrechnen können.



Darüber hinaus will das Parlament über einen Gesetzentwurf für fairere Verbraucherverträge etwa für Handys, Fitnessstudios oder Streaming-Angebote debattieren. Deren Laufzeiten sollen in der Regel auf ein Jahr begrenzt werden und automatische Verlängerungen nur noch eingeschränkt möglich sein. Auch die Kündigungszeiten sollen verkürzt werden.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.