Bundestag in Frankfurt am Main

Der Deutsche Fußball-Bund hat Fritz Keller zum neuen Präsidenten gewählt.

Seine Wahl auf dem DFB-Bundestag in Frankfurt am Main galt ein knappes halbes Jahr nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel als sicher. Keller war der einzige Kandidat. Der 62-Jährige Winzer, Gastronom und Hotelier leitete seit 2010 den Bundesligisten Freiburg zunächst als Vorstandsvorsitzender und später als Präsident.



Der Verband will auf dem Bundestag zudem eine Reform seiner Strukturen beschließen. Keller wird als DFB-Präsident nicht mehr so viel Macht wie seine Vorgänger besitzen. Unter ihm soll es eine deutlichere Trennung zwischen den wirtschaftlichen und den gemeinnützigen Aufgaben geben.