Der Innenausschuss des Bundestags befasst sich heute mit dem rechtsextremen Anschlag von Halle.

In der nicht-öffentlichen Sitzung soll unter anderem ein Vertreter des Generalbundesanwalts Auskunft geben, wie aus Ausschusskreisen bekannt wurde.



Am vergangenen Mittwoch hatte ein bewaffneter Mann versucht, in die Synagoge in Halle an der Saale zu gelangen. Als ihm das nicht gelang, erschoss er eine Frau und einen Mann, die sich zufällig in der Nähe aufhielten. Der 27-Jährige hat die Tat gestanden und als Motiv antisemitische und rechtsextreme Motive genannt.