Der Innenausschuss des Bundestags befasst sich am Vormittag mit dem Fall Maaßen.

Bundesinnenminister Seehofer soll in der Angelegenheit Auskunft geben. Der CSU-Politiker hatte die Versetzung des Verfassungsschutzpräsidenten in den einstweiligen Ruhestand eingeleitet. Grund ist eine Rede, in der Maaßen die Regierungskoalition kritisiert und unter anderem von "linksradikalen Kräften" in der SPD gesprochen hatte. Seehofer wies im Zusammenhang mit dem Fall Maaßen Vorwürfe zurück, es gebe bei Polizei und Geheimdiensten rechte Tendenzen. Die gesamten Sicherheitsbehörden und natürlich auch das Bundesamt für Verfassungsschutz stünden auf dem Boden unseres Grundgesetzes, sagte Seehofer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Sie stünden für unsere freiheitliche Ordnung. Daran habe er trotz der Äußerungen Maaßens nicht den geringsten Zweifel, betonte Seehofer.