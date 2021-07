Der Innenausschuss des Bundestages will am Montag in einer Sondersitzung über die Hochwasser-Katastrophe beraten.

Dabei solle es zum einen um die aktuelle Lage in den Hochwassergebieten, aber auch um die Abläufe der Warn- und Alarmierungsverfahren in der vergangenen Woche gehen, teilte die Ausschussvorsitzende Lindholz von der CSU mit. Die Naturkatastrophe zeige ganz klar, dass man sich besser vorbereiten müsse. An der Sitzung des Ausschusses nehmen unter anderem Bundesinnenminister Seehofer und der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Schuster, teil.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.