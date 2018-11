Bundesjustizministerin Barley hat im Bundestag zur Verteidigung des Rechtsstaats aufgerufen.

Man erlebe aktuell das Schwinden der Autoritäten, sagte Barley in der Debatte zum Etat ihres Ressorts. Gerichte und ihre Entscheidungen stünden verstärkt in der Kritik der Öffentlichkeit. Von daher sei es wichtig, die Unabhängigkeit der Justiz zu gewährleisten. Der Rechtsstaat sei ein hohes Gut. Deshalb gehe ein großer Teil des 895 Millionen Euro hohen Budgets in die Verteidigung desselben, sagte die Ministerin.



Kritik kam von der Opposition. Der Grünen-Abgeordnete Bayaz bemängelte, der Haushaltsentwurf vernachlässige den Verbraucherschutz. Die FDP-Fraktion kritisiert ein zu lasches Vorgehen bei der Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit.