Im Bundestag hat der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Kahrs, den Etat für 2019 verteidigt.

Dass dieser Haushalt gut sei, habe sich bei der Beratung über die Einzeletats gezeigt, sagte Kahrs in der Schlussrunde der Debatte. Man wolle daraus aber noch einen besseren Haushalt machen. Denn es gehe nicht allen Menschen in diesem Lande gut. Der Staat müsse etwa mehr für bezahlbare Wohnungen tun. Wichtig sei auch, dass das Rentenniveau über das Jahr 2025 hinaus nicht sinke. Mit Blick auf die Sorge vor wachsendem Rechtsradikalismus erklärte Kahrs, man müsse im Bundestag auch gesellschaftliche Debatten führen. Der AfD warf er vor, nur die Reichen zu fördern und die Gesellschaft zu spalten.



Der AfD-Politiker Gottschalk entgegnete, nicht seine Partei, sondern die Sozialdemokraten nähmen das Wort Hass in den Mund. Die SPD mutiere in ihrem politischen Überlebenskampf zu einer Partei des Tabubruchs.