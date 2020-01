Die Bundesregierung muss immer mehr sogenannte Kleine Anfragen aus dem Bundestag beantworten - nun hat sie in einem Schreiben an die Fraktionen um eine Reduzierung gebeten.

Nach einer aktuellen Statistik des Bundestages wurden seit Beginn dieser Legislaturperiode bereits 6185 solcher Anfragen an die Regierung gestellt. In den beiden vorangegangenen Legislaturperioden hatte es insgesamt jeweils 3629 beziehungsweise 3953 Kleine Anfragen gegeben. Das deutlich gestiegene Frageaufkommen binde in hohem Maß Ressourcen - sowohl im Deutschen Bundestag als auch in der Bundesregierung, heißt es in einem Brief des Kanzleramts an die Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen. Es sei wünschenswert, "wenn wir zu einer gemeinsamen und für alle Seiten tragfähigen Übereinkunft kommen könnten, die auch eine Reduzierung des Frageaufkommens einschließen sollte".



Kleine Anfragen werden vor allem von den Oppositionsparteien gestellt. Sie sind ein wichtiges Instrument im Rahmen der Kontrollfunktion des Bundestages über die Regierung. Die schriftlichen Antworten werden vom Bundestag veröffentlicht.

Welche Fraktion stellte wie viele Anfragen?

Ein Grund für den Anstieg der Anfragen ist der Einzug der AfD in den Bundestag. Außerdem sitzt auch die FDP seit 2017 nach vier Jahren Pause wieder im Parlament. Mit bisher 1803 Anfragen liegt die AfD an die Spitze, vor der FDP (1766), der Linken (1593) und den Grünen (1021). Die AfD-Fraktion hatte im vergangenen Sommer Hunderte Anfragen zu sogenannten Korrekturbitten gestellt. Darin wurde abgefragt, ob Ministerien oder nachgeordnete Bundesbehörden mit oder ohne Anwalt Medien um Korrekturen von Berichterstattungen ersucht haben. Ein stichprobenartiger Blick in die Antworten zeigt, dass das laut Regierung nicht der Fall war.

Kritik aus der Opposition

Der Wunsch aus dem Kanzleramt stieß bei der Opposition auf Kritik. Dass in einer Legislaturperiode mit einer Großen Koalition und vier Oppositionsfraktionen deutlich mehr Kleine Anfragen gestellt würden, könne nicht überraschen, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Buschmann. Das parlamentarische Fragerecht sei eine wesentliche Grundlage der Oppositionsarbeit und dürfe nicht eingeschränkt werden. Linke-Fraktionsgeschäftsführer Korte lehnte einem Bericht der "Welt" zufolge den Vorschlag in einem Antwortbrief an das Kanzleramt "in aller Entschiedenheit" ab.