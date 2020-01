Die Bundesregierung hat die Fraktionen im Bundestag gebeten, weniger sogenannte Kleine Anfragen zu stellen.

Das deutlich gestiegene Frageaufkommen binde in hohem Maß Ressourcen - sowohl im Parlament als auch in der Bundesregierung, heißt es in einem Brief des Kanzleramts an die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen. In dieser Legislaturperiode wurden bereits mehr als 6.100 Anfragen an die Regierung gestellt. In den beiden vorangegangenen Legislaturperioden waren es rund 3.600 beziehungsweise 3900 gewesen. FDP und Linke wiesen den Vorstoß der Regierung zurück. Das parlamentarische Fragerecht sei eine wesentliche Grundlage der Oppositionsarbeit und dürfe nicht eingeschränkt werden, hieß es zur Begründung.