Bundesjustizministerin Lamprecht hat ihren Gesetzentwurf zur Verschärfung des Sexualstrafrechts im Bundestag vorgestellt.

Es gebe wohl kaum Verbrechen, die so widerlich seien und alle so sehr erschütterten wie sexualisierte Gewalt gegen Kinder, sagte die SPD-Politikerin. Vorgesehen ist, das Strafmaß deutlich zu erhöhen. Es würde dann von mindestens einem Jahr bis hin zu 15 Jahren reichen. Der Besitz von Kinderpornografie wird dem Gesetzentwurf zufolge als Verbrechen eingestuft. Zudem geht es um mehr Befugnisse für Ermittler sowie Zusatzqualifikationen für Familienrichter.



Das Vorhaben traf bei allen Parteien im Bundestag grundsätzliche auf Zustimmung. Grünen-Chefin Baerbock betonte jedoch, das Gesetz könne nur der Anfang der Debatte sein, denn Kinderschutz brauche vor allem Prävention. So sollten Jugendämter aufgestockt und Trauma-Ambulanzen für Kinder eingeführt werden. Nach Ansicht des AfD-Abgeordneten Peterka hat Lambrecht mit ihrem Gesetzentwurf zu lange gezögert.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.