Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, hat alle Parteien im Bundestag aufgerufen, gegen Judenhass zusammenzustehen.

Die Sicherheit der jüdischen Bevölkerung müsse in Deutschland selbstverständlich sein, sagte Klein vor dem Bundestag. Zugleich warnte er vor der Einschätzung, Judenhass sei nur ein Problem von Einwanderern aus dem arabischen Raum. Antisemitismus zeige sich auch in Seminaren an Universitäten und Demonstrationen von sogenannten Querdenkern.

AfD-Politikerin von Storch gibt Bundesregierung Mitschuld

Auch Bundestags-Vizepräsidentin Pau von der Linken sprach von einem Problem der gesamten Gesellschaft. Die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende von Storch betonte hingegen, Übergriffe gegen Juden gingen überwiegend von Muslimen aus. Deshalb trage die Bundesregierung mit ihrer Einwanderungspolitik eine Mitschuld. Der FDP-Politiker Graf Lambsdorff verurteilte Vorfälle auf pro-palästinensischen Demonstrationen. Der Rechtsstaat dürfe dies nicht tolerieren und müsse solche Vorfälle mit der vollen Härte der Gesetze bekämpfen.

Zentralratspräsident Schuster würdigt Solidaritätsbekundungen

Angesichts der antisemitischen Vorfälle in Deutschland hat der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, die vielfältigen Solidaritätsbekundungen an jüdische Bürger gewürdigt. In diesen Tagen voller bedrückender Nachrichten aus Israel und von antisemitischen Demonstrationen in Deutschland erlebe man zugleich deutliche Solidarität und Unterstützung, erklärte Schuster in Berlin. Die jüdische Gemeinschaft nehme dies mit großer Dankbarkeit wahr. Ebenso habe man viel Zuspruch aus der Politik erhalten.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.