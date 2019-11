Mit den Stimmen von Union und SPD hat der Bundestag in abschließender Lesung das Klimapaket der Großen Koalition angenommen. In der vorangegangenen Debatte wiesen Politiker von CDU, CSU und SPD Kritik der Opposition zurück.

Der CSU-Abgeordnete Nüßlein betonte, die Bundesregierung stoße damit tiefgreifende Veränderungen und Innovationen an. Der SPD-Politiker Daldrup erklärte, der Klimawandel werde sozialverträglich gestaltet, so würden Flugreisen teurer und Bahnreisen günstiger. Die AfD bezeichnete die Maßnahmen dagegen als "Abzockpaket". Die FDP meinte, das Klimapaket sei teuer und nutzlos. Abgeordnete der Linkspartei und der Grünen betonten, mit den Maßnahmen würden die vereinbarten Klimaschutzziele nicht erreicht.



Mit dem Vorhaben sollen konkrete Einsparziele für Treibhausemissionen in den Bereichen Energiewirtschaft, Verkehr oder Wohnen festgelegt werden. Jedes Ministerium wird dann verantwortlich sein, dass die Vorgaben über die nächsten Jahre erreicht werden. Geplant ist unter anderem eine Erhöhung der Spritpreise, Pendler sollen entlastet werden, die Gebäudesanierung soll steuerlich stärker gefördert werden.