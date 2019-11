Der Bundestag hat eine Reihe von Gesetzen zum Klimaschutz beschlossen. Sie sollen sicherstellen, dass bis 2030 rund 55 Prozent an Treibhausgasen vermieden werden. Deutliche Kritik kam aus der Opposition.

Als Vergleichswert gelten die Werte aus dem Jahr 1990. Die Einsparziele sollen einzeln für Bereiche wie Energiewirtschaft, Verkehr oder Wohnen festgelegt werden. Ab 2021 soll zudem der Ausstoß von CO2 Geld kosten. Der Preis soll zunächst von zehn Euro pro Tonne auf 35 Euro ansteigen, später bestimmt der Handel mit Emmissionsrechten den Wert.



Fernverkehrsfahrkarten der Deutschen Bahn sollen ab dem Jahreswechsel mit sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer belastet werden. Das Unternehmen versprach, die Preissenkungen komplett an die Kunden weiterzugeben. In der Luftfahrt steigen die Verkehrssteuern: Die Zuschläge auf Flugtickets betragen, je nach Entfernung, zwischen 13 und knapp 60 Euro. Als Kompensation für höhere Fahrtkosten soll für Pendler die Entfernungspauschale angehoben werden. Einige der Gesetzentwürfe benötigen noch eine Zustimmung des Bundesrates.

Union und SPD weisen Kritik zurück, AfD spricht von "Abzockpaket"

In der vorangegangenen Debatte wiesen Politiker von CDU, CSU und SPD Kritik der Opposition zurück. Der CSU-Abgeordnete Nüßlein betonte, die Bundesregierung stoße damit tiefgreifende Veränderungen und Innovationen an. Der SPD-Politiker Daldrup erklärte, der Klimawandel werde sozialverträglich gestaltet, so würden Flugreisen teurer und Bahnreisen günstiger.



Die AfD bezeichnete die Maßnahmen dagegen als "Abzockpaket". Die FDP meinte, das Klimapaket sei teuer und nutzlos. Abgeordnete der Linkspartei und der Grünen betonten, mit den Maßnahmen würden die vereinbarten Klimaschutzziele nicht erreicht.

Schulze: "Nachbesserungen" bei sozialen Schieflagen

Bundesumweltministerin Schulze bezeichnete die vom Bundestag beschlossenen Maßnahmen als zukunftsweisend. Dadurch werde sichergestellt, dass die Klimaziele 2030 erreicht würden, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Darüber hinaus würden die Verbraucher bei den Strompreisen und beim Bahnfahren entlastet. Sollte es zu sozialen Schieflagen komme, müsse es Nachbesserungen geben, betonte Schulze.