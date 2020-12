Im Bundestag haben Abgeordnete der Regierungskoalition einen FDP-Vorschlag abgelehnt, wonach die Reihenfolge der gegen das Coronavirus zu Impfenden gesetzlich festgelegt werden soll.

Die SPD-Politikerin Mattheis sagte, eine per Gesetz festgelegte Impfreihenfolge sei möglicherweise von kurzer Haltbarkeit. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie könne die Situation in drei Monaten anders aussehen als heute. Die Impfstrategie müsse jedoch so solidarisch umgesetzt werden wie möglich.



Die CDU-Politikerin Schmidtke betonte, dass die Pandemie eine nie dagewesene Herausforderung sei, bei der das Unbekannte dominiere. Alle Entscheidungen blieben umstritten. Eine gesetzliche Regelung könne den realen Problemen nicht gerecht werden. Es gehe nun auch darum, die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich für Impfungen zu motivieren.



Die FDP-Fraktion hatte einen Antrag in den Bundestag eingebracht, gesetzlich eine Prioritätenliste festzulegen, welche Bürgerinnen und Bürger den Impfstoff zuerst erhalten sollen. Dies sei wegen der zunächst begrenzten Ressourcen des Impfstoffes erforderlich.

