Politiker von SPD und CDU haben im Bundestag für die Rückführung des Solidaritätszuschlags geworben.

Die Abschaffung für 90 Prozent der Steuerzahler sei ein wichtiges Zeichen für den Erfolg des Zusammenwachsens in Deutschland, sagte Bundesfinanzminister Scholz, SPD, in der abschließenden Beratung über das Gesetzesvorhaben. Der CDU-Politiker Gutting betonte, es handele sich um eine echte Entlastung. Es sei ein erster großer Schritt, um das Vertrauen in die Steuerehrlichkeit wiederherzustellen. Die Union arbeite daran, dass der Soli bis 2026 für alle Steuerzahler abgeschafft werde.



Abgeordnete der Opposition kündigten an, gegen die Vorlage stimmen zu wollen. Der AfD-Politiker Keuter forderte die sofortige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Die Ergänzungsabgabe sei nur übergangsweise eingeführt worden. Nun bleibe nur noch eine Klage. Der FDP-Politiker Dürr betonte, die vollständige Abschaffung sei eine Glaubwürdigkeitsfrage. Der Mittelstand, der einen Großteil der Arbeitsplätze stelle, zahle weiter die Abgabe. Politiker von der Linkspartei und den Grünen wiesen darauf hin, dass die meisten Steuerzahler von einer Abschaffung nicht profitierten, weil sie zu wenig verdienten.