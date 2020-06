In der Bundestagsdebatte über das Konjunkturpaket in der Coronakrise hat die Opposition der großen Koalition Versäumnisse vorgeworfen. Die Bedenken reichen von einer zu hohen Neuverschuldung bis hin zu Forderungen nach mehr Klimaschutz. Finanzminister Scholz hatte zuvor für das Paket geworben.

Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Toncar, monierte, dass die Bundesregierung für das Konjunkturpaket neue Schulden in Höhe von 218 Milliarden Euro aufnehmen und gleichzeitig die Rücklage im Haushalt aufstocken wolle. Das passe nicht zusammen, meinte Toncar.



Die Linken-Haushaltspolitikerin Lötzsch forderte mehr Geld für Beschäftigte in Pflegeberufen und eine einmalige Abgabe auf besonders große Vermögen.



Der verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Spaniel, meinte, die SPD kümmere sich nicht um die Arbeiter in der Automobilindustrie. Die Subventionen für Elektroautos gingen an der Realität vorbei.



Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Hajduk mahnte ein klimaverträglicheres und generationengerechteres Konjunkturprogramm an.



Zuvor hatte Bundesfinanzminister Scholz von der SPD für das Konjunkturpaket zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie geworben. Es soll vor allem die Binnennachfrage ankurbeln, sowie Familien, Unternehmen und Kommunen entlasten.



