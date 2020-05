Bundesarbeitsminister Heil hat im Bundestag erneut auf der Einführung der Grundrente bestanden.

Bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs sagte der SPD-Politiker, die Grundrente werde dafür sorgen, dass 1,3 Millionen Menschen spürbar mehr Geld in der Tasche hätten. Davon profitierten vor allem Frauen sowie Rentnerinnen und Rentner, die den größten Teil ihres Erwerbslebens in der DDR verbracht hätten. Obwohl es sich angesichts der Corona-Krise um einen finanziellen Kraftakt handle, wäre es ein fatales Signal an die Gesellschaft, das Gesetzesvorhaben jetzt fallen zu lassen.



Der SPD-Arbeitspolitiker Barthel warf der Union im Deutschlandfunk vor, das Grundrenten-Konzept durch die Einkommensprüfung komplizierter zu machen. Der öffentliche Druck auf die Union werde aber steigen, deshalb werde sie es sich langfristig nicht leisten können, die Grundrente zu torpedieren.



Unionsfraktionschef Brinkhaus kritisierte in der Bundestagsdebatte, dass aktuell die verwaltungstechnischen Voraussetzungen für die Grundrente fehlten. Zudem mahnte er eine seriöse Finanzierung an.

Kritik der Opposition

Die AfD-Abgeordnete Schielke-Ziesing forderte, das Vorhaben zu stoppen. Die Grundrente sei nicht zielgenau, sozial ungerecht, viel zu teuer und weitgehend wirkungslos. Der FDP-Abgeordnete Vogel sagte, damit würden viele neue Ungerechtigkeiten geschaffen.



Der Grünen-Rentenexperte Kurth kritisierte die Pläne als zu kompliziert. Kein Mensch wisse, ob er die Grundrente bekomme, und wenn ja, wie viel. Gleichzeitig müsse sich die Rentenversicherung mit einem wüsten Verwaltungsaufwand herumschlagen. Der Linken-Politiker Birkwald nannte den Gesetzentwurf enttäuschend und monierte, viele Betroffene müssten weiter zum Sozialamt gehen.

