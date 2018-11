Bundesfinanzminister Scholz hat die Kritik der Opposition am Haushaltsentwurf für 2019 zurückgewiesen.

Deutschland komme ohne neue Schulden aus und erfülle die Maastricht-Kriterien vollständig, sagte der SPD-Politiker in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Der Etat sei ein guter Beitrag für die kommenden Generationen. Ähnlich äußerte sich der CDU-Haushaltsexperte Rehberg. Er und der SPD-Abgeordnete Kahrs bezeichneten Aussagen des AfD-Abgeordneten Böhringer als Unsinn. Dieser hatte zum Auftakt der Debatte kritisiert, die schwarze Null sei nur durch Tricksereien zustandegekommen.



Der FDP-Politiker Fricke sprach von einer gequetschten schwarzen Null, die eigentlich rot sei. Die Linkspolitikerin Lötsch forderte, dass auf keinen Fall weiter bei den Armen gespart werden dürfe.



Der Etatentwurf von Finanzminister Scholz sieht Ausgaben von 356,4 Milliarden Euro vor und damit knapp 13 Milliarden mehr als in diesem Jahr. Auf neue Schulden wird zum sechsten Mal in Folge verzichtet. Der Haushalt soll am Freitag verabschiedet werden.