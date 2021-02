Der geplante Frauenanteil in Vorständen großer Unternehmen steht weiterhin in der Kritik.

In der ersten Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag erklärte die FDP-Fraktion, die Regierung mische sich in die unternehmerische Freiheit ein. Statt einer Quote sollte man eher dafür sorgen, dass Familie und Beruf besser vereinbart werden könnten. Die AfD warf der Koalition vor, mit staatlichem Dirigismus ideologische Vorstellungen durchsetzen zu wollen. Linken und Grünen geht der Entwurf dagegen nicht weit genug. Statt Empfehlungen müsse es konkrete Verpflichtungen geben, Frauen in Führungspositionen zu bringen.



Bundesfamilienministerin Giffey warb für das Gesetz und argumentierte, derzeit liege der Frauenanteil in den Führungsetagen bei etwas über zehn Prozent. Das sei weder zeitgemäß noch gerecht. Es brauche feste Vorgaben, da die freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nichts gebracht habe.



Die Pläne der Regierung sehen vor, dass in den Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern künftig mindestens eine Frau sitzen muss.

