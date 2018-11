Bundesgesundheitsminister Spahn hat Kritik an der geplanten Reform in der Alten- und Krankenpflege zurückgewiesen.

Das Gesetz sei ein erster Schritt und die größte Reform in den vergangenen 20 Jahren, sagte der CDU-Politiker im Bundestag. Die bessere Bezahlung in der Krankenpflege sei ein Paradigmenwechsel. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach sprach von einem wichtigen und guten Tag für die Pflege. Der Nachteil der eingeführten Fallpauschalen werde mit dieser Reform beseitigt. Außerdem werde die Bürokratie abgebaut.



Der AfD-Politiker Schlund kritisierte die Gesetzesnovelle. Der Anteil an den Pflegekosten sei zu hoch und ungerecht. Die FDP-Politikerin Westig meinte, es fehle ein umfassendes Pflegekonzept. Viele pflegende Angehörige seien am Limit. Auch Politiker von Grünen und der Linkspartei bezeichneten die Reform als unzureichend.