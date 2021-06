Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will aus den Lektionen im Afghanistan-Einsatz Lehren für künftige Missionen der Bundeswehr ziehen.

In einer Aktuellen Stunde im Bundestag zum internationalen Truppenabzug aus Afghanistan kündigte sie an, dass nach der Rückkehr aller Soldatinnen und Soldaten und vor dem großen Abschlussappell mit Bundespräsident Steinmeier im September Bilanz gezogen werde. Die CDU-Politikerin erinnerte zudem an die 59 Soldaten, die bei dem Einsatz ums Leben kamen. Sie sehe es als Auftrag an, dass sich bei den weiteren schweren Bundeswehr-Einsätzen, wie etwa in der Sahel-Zone, überzogene politische Ambitionen und Ziele nicht wiederholten. Zahlreiche Abgeordneten zogen auch angesichts des Vormarschs der islamistischen Taliban eine nüchterne Bilanz, manche sprachen von einem "Scheitern" am Hindukusch.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.