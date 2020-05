Vor der ersten Beratung des Bundestags über die Grundrente steigt der Druck auf die SPD.

Arbeitgeberpräsident Kramer forderte, das Projekt zu stoppen. Alle, die mit dem Vorhaben befasst seien wüssten, dass die jetzigen Pläne so nicht umsetzbar seien. Die Mittelstandsvereinigung von CDU und CSU drohte mit einer Blockade des Vorhabens. Ihr Bundesvorsitzender Linnemann sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Gesetzentwurf sei in der vorliegenden Form nicht zustimmungsfähig, da die Finanzierung immer noch nicht gesichert sei.



Der Bundestag berät heute in erster Lesung über die geplante Grundrente. Der Gesetzentwurf von Arbeitsminister Heil sieht vor, dass von kommenden Jahr an rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten einen Zuschlag bekommen sollen. Die Sozialdemokraten hatten in der Regierungskoalition mit der Union heftig um das Projekt gerungen.