Aus den Reihen des Bundestagspräsidiums kommt Kritik, was die Umgangsformen im Parlament betrifft.

Bundestagsvizepräsidentin Roth von den Grünen warf der AfD in der Rheinischen Post verbale Ausfälle vor. In ihren Augen greift die Partei demokratische Institutionen an und versucht, die Geschichte umzudeuten. Roth sieht einen Verfall der Umgangsformen im Bundestag. Diesen macht sie aber nicht nur der AfD zum Vorwurf, sondern zum Beispiel auch dem früheren SPD-Chef Schulz. Dieser hatte den AfD-Fraktionsvorsitzenden Gauland - Zitat - auf den "Misthaufen der Geschichte" gewünscht.



Im Interview mit der Rheinischen Post kritisiert auch der FDP-Politiker Kubicki die AfD. Er beschreibt die Abgeordneten als nicht nur verbal aggressiv. Seiner Aussage zufolge hat es im Bundestag wegen Zwischenrufen von AfD-Abgeordneten fast eine "kleine Keilerei" gegeben.