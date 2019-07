Bundestagsvizepräsident Kubicki sorgt nach Angaben des "Spiegel" für den größten Unterhaltungswert im Parlament.

Schon 100 Mal habe das Sitzungsprotokoll in dieser Wahlperiode bei Auftritten des FDP-Mannes "Heiterkeit" vermerkt, schreibt das Nachrichtenmagazin. Damit liege er weit vor Bundestagspräsident Schäuble (CDU) mit 51 Vermerken dieser Art und vor Vizepräsidentin Roth (Grüne) mit 46. Kanzlerin Merkel (CDU) habe 23 Mal für Frohsinn gesorgt.



Bei den Ordnungsrufen liegt dem "Spiegel" zufolge die AfD vorn. Von den insgesamt vierzehn Verwarnungen wurden demnach acht an Abgeordnete aus der AfD-Fraktion ausgesprochen. Rekordhalterin sei von Storch (AfD), die als einzige Abgeordnete zweimal an einem Tag zur Ordnung gerufen worden sei. Dreimal ermahnte das Präsidium Delegierte der Linken, zweimal Abgeordnete der SPD, ein Ordnungsruf galt der FDP-Fraktion.