Das millionenfache Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht wird ab Anfang kommenden Jahres verboten.

Der Bundestag verabschiedete am späten Abend einen Gesetzentwurf von Bundesagrarministerin Klöckner. Demnach sollen bei der Hühnerzucht künftig Verfahren zum Einsatz kommen, mit denen das Geschlecht bereits im Ei bestimmt wird. Männliche Küken sollen dann gar nicht erst schlüpfen. Derzeit werden jährlich mehr als 40 Millionen männliche Küken getötet, weil sie keine Eier legen und weniger Fleisch ansetzen.



Zuvor hatte der Bundestag bereits mehrere andere Gesetze beschlossen. Unter anderem sollen Kinder von 6 bis 16 Jahren in der Coronakrise in vielen Fällen keine FFP2-Masken mehr tragen müssen. Das Fälschen von Impfpässen kann künftig mit Haftstrafen geahndet werden. Für kleinere Parteien wurde die Zulassung zur Bundestagswahl im September erleichtert - sie müssen dann wegen der Erschwernisse durch die Corona-Pandemie nur noch ein Viertel der bisher vorgeschriebenen Unterstützer-Unterschriften sammeln. Das Parlament beschloss auch die Entschädigung und Rehabilitierung homosexueller Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee der DDR. Am frühen Nachmittag hatte der Bundestag bereits die umstrittene Reform des Urheberrechts beschlossen, mit der die Rechte von Autoren und Verlagen im Internet besser geschützt werden sollen. Bei einigen der Gesetze ist noch die Zustimmung des Bundesrats nötig.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.