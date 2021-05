Der Zugang für kleinere Parteien zur Bundestagswahl im September ist erleichtert worden.

Der Bundestag beschloss eine Änderung des Wahlgesetzes. Künftig müssen diese Parteien nur noch ein Viertel der bisher vorgeschriebenen Unterstützer-Unterschriften für ihre Direkt-Kandidaten und Landeslisten vorlegen. Der Bundestag trägt damit dem Umstand Rechnung, dass es kleineren Parteien in der Corona-Pandemie schwerer als üblich fällt, Unterschriften etwa an Infoständen in Fußgängerzonen zu sammeln. Der Änderungsentwurf war von allen Parteien außer der AfD gemeinsam vorgelegt wurden.



Die Regelung gilt für Parteien, die im Bundestag oder in einem Landtag seit der letzten Wahl nicht ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind.

Neues Urheberrecht auf den Weg gebracht

Zuvor hatte der Bundestag die umstrittene Reform des Urheberrechts beschlossen, mit der die Rechte von Autoren und Verlagen im Internet besser geschützt werden sollen. Künftig sollen Plattformbetreiber in Haftung genommen werden können, wenn Nutzer urheberrechtlich geschützte Werke wie Bilder, Texte oder Videos ohne Lizenzvereinbarungen hochladen.

Deutschland muss EU-Richtlinie bis Juni umgesetzt haben

Die Abgeordneten der schwarz-roten Koalition stimmten für die Reform, AfD, Linke und FDP dagegen, die Grünen enthielten sich. Deutschland muss eine entsprechende EU-Richtlinie zum Urheberrecht bis Juni in nationales Recht umgesetzt haben. Urheber und Kreative sollen an der Wertschöpfung im Netz stärker beteiligt werden und ihre Auskunftspflichten sollen sich verbessern. Bei der umfangreichen Gesetzesreform ist auch ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage vorgesehen.

