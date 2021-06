Bundeskanzlerin Merkel hat ihre voraussichtlich letzte Rede im Bundestag gehalten. In einer Regierungserklärung blickte sie voraus auf den Gipfel der Europäischen Union, der am Nachmittag beginnt. Im Umgang mit der Corona-Pandemie lobte die Kanzlerin die Zusammenarbeit in der EU.

Die Coronavirus-Pandemie habe die Bedeutung der Europäischen Union eindrucksvoll unterstrichen, sagte Merkel im Bundestag. Nach anfänglichem einzelstaatlichen Handeln hätten alle Mitgliedsstaaten erkannt, dass man nur gemeinschaftlich die Pandemie bekämpfen könne. Mit dem europaweiten Rückgang der Infektionszahlen sei es nun wichtig, gemeinsame Lehren aus der Krise zu ziehen. Auf dem EU-Gipfel werde es daher um die wirtschaftliche Erholung gehen.



Die gute Zusammenarbeit müsse auch auf andere Bereiche übertragen werden, erklärte Merkel weiter. Als konkrete Themen nannte sie die Flüchtlingspolitik sowie den Umgang mit Russland und China.

Laschet, Scholz und Baerbock antworten

In der anschließenden Aussprache erklärte der CDU-Vorsitzende Laschet, Europa sei für das Wohlergehen Deutschlands so zentral wie noch nie. Für die Bewältigung beispielsweise des Klimawandels sei der einzelne Nationalstaat zu schwach. Auch Bundesfinanzminister Scholz lobte die gemeinsame Krisenbewältigung. Konkret hob er die gemeinsame Aufnahme von Krediten in der EU hervor, um Aufbauprogramme zu finanzieren.



Die Co-Vorsitzende der Grünen, Baerbock, betonte, Merkel habe die EU stets zusammengehalten. Nun stehe die Gemeinschaft aber vor einer umfassenden Erneuerung. Die Co-Fraktionsvorsitzende der AfD, Weidel, warf der Bundeskanzlerin zahlreiche Fehlentscheidungen vor, die Deutschland und auch Europa noch viele Jahre schwächen würden. Kritik an Merkels Europapolitik kam auch von der Linkspartei sowie der FDP.



Merkels Amtszeit endet nach der Bundestagswahl im September. Gestern Nachmittag hatte sie sich zum letzten Mal als Regierungschefin den Fragen der Bundestagsabgeordneten gestellt. Dabei zog sie eine nüchterne Bilanz ihrer Klimapolitik. Wenn sie sich die Situation anschaue, könne niemand sagen, dass man genug getan habe, führte Merkel aus. Die Zeit dränge wahnsinnig. Sie könne die Ungeduld der jungen Leute verstehen. Dennoch sei viel passiert. Die Weichen für einen besseren Klimaschutz seien auf länger Sicht gestellt, meinte die Kanzlerin.

Bundestag entscheidet über neues Klimaschutzgesetz

Der Bundestag befasst sich heute auch mit der geplanten Verschärfung des Klimaschutzgesetzes. Union und SPD wollen festschreiben, dass Deutschland seinen Kohlendioxid-Ausstoß bis 2030 um 65 Prozent statt bisher 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 verringert. Bis 2040 soll eine Minderung von 88 Prozent und bis 2045 die Klimaneutralität erreicht sein. Bisher war das Jahr 2050 das Ziel. Mit dem Entwurf reagiert die Koalition auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Dieses hatte vor knapp zwei Monaten bemängelt, dass ausreichende Vorgaben für die CO2-Minderung ab 2031 fehlten. Die Gefahren des Klimawandels würden somit zulasten der jüngeren Generationen verschoben, hieß es.



Das Parlament stimmt heute auch über eine Reihe weiterer Änderungen ab, die den Ausbau Erneuerbarer Energien wie der Solar- und Windkraft beschleunigen sollen.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.