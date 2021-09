Der Bundestag in Berlin befasst sich heute in seiner wohl letzten Sitzung vor der Bundestagswahl mit der Lage in Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel nannte den Kampf gegen den Klimawandel als drängendstes Thema dieser Zeit.

Merkel sagte dazu, es seien in dieser Legislaturperiode wichtige Weichen gestellt worden. Sie verwies unter anderem auf das Klimaschutzgesetz mit jährlichen Budgets und Sektorzielen. Mit Blick auf die Corona-Pandemie erneuerte sie ihren Appell an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Zum Abschluss ihrer Regierungserklärung rief Merkel zur Wahl von Unions-Kanzlerkandidat Laschet auf.

Wahlwerbung für Laschet

Deutschland stehe vor einer Richtungswahl, sagte die CDU-Politikerin im Bundestag. Die SPD wolle ein Bündnis mit der Linkspartei nicht ausschließen. Laschet sei der Richtige, um das Land "mit Maß und Mitte" in die Zukunft zu führen. Die Äußerungen der Kanzlerin wurden mit zahlreichen Protestrufen quittiert. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel warf Bundeskanzlerin Merkel vor, Deutschland als Sanierungsfall zu hinterlassen. Das Land sei zudem verunsichert und gespalten.



SPD-Kanzlerkandidat Scholz sagte, man habe zusammengehalten als Regierung und als Gesellschaft, um die großen Herausforderungen zu meistern. Als Garant für den Zusammenhalt nannte er den Kampf gegen Kinderarmut, finanzierbares Wohnen und stabile Renten.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.