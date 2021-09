Der Bundestag kommt am Vormittag zu seiner voraussichtlich letzten Sitzung vor der Wahl am 26. September zusammen.

Auf der Tagesordnung steht eine Debatte zur Lage in Deutschland. Es wird erwartet, dass sich neben der scheidenden Kanzlerin Merkel auch die Kandidaten von Union, SPD und Grünen - Laschet, Scholz und Baerbock - äußern. Das Parlament will außerdem den Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe beschließen. Für den Wiederaufbau sollen in den nächsten Jahren rund 30 Milliarden Euro bereitgestellt werden.



Beschließen wollen die Abgeordneten auch eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Demnach könnten Arbeitgeber demnächst von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Pflegeheimen Auskunft über eine Impfung verlangen. Zudem soll künftig die Hospitalisierungsrate ein wesentlicher Maßstab bei der Verhängung von Corona-Maßnahmen sein.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.