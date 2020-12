FDP-Chef Lindner hat der Bundesregierung Unberechenbarkeit in der Corona-Politik vorgeworfen.

Die Halbwertszeit der Erklärungen, Ankündigungen und Verhaltensregeln werde immer kürzer, sagte er in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Lindner kritisierte außerdem die hohe Neuverschuldung im Etat 2021.



Bundeskanzlerin Merkel forderte eine deutliche Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nach Weihnachten. In einer Phase bis zum 10. Januar sollten die Geschäfte geschlossen werden. Außerdem sei eine Verlängerung der Schulferien oder die Umstellung auf Digitalunterricht nötig. Merkel schloss sich damit ausdrücklich den Forderungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina nach einem bundesweiten harten Lockdown an.



Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich erklärte, auch seine Partei halte weitere Beschränkungen für geboten.



Zum Auftakt der Generaldebatte hatte AfD-Fraktionschefin Weidel der Kanzlerin einen planlosen und grotesken Umgang mit der Corona-Krise vorgehalten. Die Menschen würden eingesperrt und Existenzen vernichtet. Zudem würden Bürger, die gegen die Corona-Beschränkungen protestierten, als Extremisten diffamiert. Merkel habe das Gespür für die Nöte der Bürger verloren, betonte Weidel.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.