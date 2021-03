Der Bundestag hat gestern Abend hat die Einführung eines Lobbyregisters beschlossen.

Das Gesetz verpflichtet Interessenvertreter dazu, sich in ein öffentlich einsehbares Register einzutragen und dort Angaben über ihre Auftraggeber zu machen. Dadurch soll in Zukunft deutlicher erkennbar werden, wer Einfluss auf politische Entscheidungen und die Gesetzgebung genommen hat. Unter anderem müssen Lobbyisten Angaben zu ihren Arbeit- oder Auftraggebern machen. Kritiker bemängeln, die von der Koalition ausgehandelten Regelungen reichten nicht aus.



Außerdem verlängerte der Bundestag den Einsatz deutscher Soldaten in Afghanistan. Dem Mandat zufolge können bis Januar 2022 bis zu 1.300 Bundeswehrsoldaten am Hindukusch eingesetzt werden. Dort sollen sie einheimische Sicherheitskräfte beraten und unterstützen.



Das Parlament beschloss zudem eine Kennzeichnungspflicht für bestimmte Produkte aus Einwegkunststoff sowie strengere gesetzliche Vorgaben für die Arbeit des Bundesnachrichtendienstes.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.