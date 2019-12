Der Bundestag hat sich für die Errichtung eines Mahnmals für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft in Deutschland ausgesprochen.

Ein entsprechender Antrag von Union und SPD wurde im Plenum verabschiedet. Mit einem Gedenkort solle der Opfer in angemessener Form ehrend gedacht werden, hieß es. In dem Antrag wird die Bundesregierung aufgefordert, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.