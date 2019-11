Kinder und Personal in Kitas und Schulen müssen künftig gegen Masern geimpft sein. Der Bundestag beschloss ein Gesetz, das bei Verstößen auch Bußgelder vorsieht. Bundesgesundheitsminister Spahn verteidigte die Impfpflicht gegen Kritik der Opposition.

In namentlicher Abstimmung votierten im Bundestag in Berlin am Mittag 459 Abgeordnete für das Vorhaben, 89 lehnten es ab, 105 enthielten sich. In der Debatte zuvor hatte Spahn das Gesetz verteidigt. Masernschutz sei Kinderschutz, sagte der CDU-Politiker. Es gehe bei dem Gesetz darum, die Schwächsten in der Gesellschaft zu schützen. Die SPD-Abgeordnete Stamm-Fibich erklärte, die Impfprävention müsse gestärkt werden. Bei Erwachsenen sei es wichtig, ein stärkeres Bewusstsein für die Krankheit zu schaffen. Die AfD kritisierte das Vorhaben als grundgesetzwidrig. Auch FDP, Grüne und Linke äußerten Bedenken. Die Grünen-Politikerin Schulz-Asche betonte, eine umfassende Impfstrategie sei sinnvoller als eine Pflicht. Die Linken-Politikerin Lötzsch forderte Impfwerbung an Schulen.

Ausschluss oder Bußgeld

Die Neuregelung sieht vor, dass Eltern vor der Aufnahme ihrer Kinder in Kitas oder Schulen einen Impfnachweis erbringen müssen. Bei Verstößen gegen die Impfpflicht drohen Bußgelder von bis zu 2.500 Euro. Die Impfpflicht soll auch für Tagesmütter und -väter gelten sowie für Bewohner- und Bewohnerinnen und das Personal von Flüchtlingsunterkünften. Das Gesetz soll ab März 2020 gelten. Der Bundesrat muss es noch billigen.

543 Fälle im vergangenen Jahr

Masern sind eine hochansteckende Krankheit, die schwere Gehirnentzündungen zur Folge haben und tödlich enden kann. Die Impfung ist die einzige Schutzmöglichkeit. Eine Umfrage der Techniker Krankenkasse hatte im Oktober ergeben, dass rund elf Prozent der 2016 geborenen Kinder bis zu ihrem zweiten Geburtstag nur unvollständig gegen Masern geimpft waren. 2018 wurden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 543 Masernfälle gemeldet.