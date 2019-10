Soldaten, Richter und Bundesbeamte etwa bei der Polizei können in Zukunft mit höheren Zulagen und Prämien rechnen.

Der Bundestag in Berlin verabschiedete am Abend ein Maßnahmenpaket für mehr als 300.000 Beschäftigte. Vorgesehen sind Mehrausgaben von rund 110 Millionen Euro im kommenden Jahr sowie jeweils rund 150 Millionen in den Folgejahren. Ziel soll es sein, die Bundeswehr und den öffentlichen Dienst des Bundes als Arbeitgeber attraktiver zu machen.



Besonders deutlich wird demzufolge der Zuschlag für Soldaten im Auslandseinsatz ansteigen - in bestimmten Fällen um bis zu 47 Prozent.