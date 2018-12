Der Bundestag hat das Kita-Gesetz für eine bessere Qualität und eine Beitragsbefreiung für Geringverdiener beschlossen.

Eine Mehrheit aus SPD und Union stimmte für das Vorhaben. Das Gesetz sieht vor, dass vom Bund bis 2022 rund 5,5 Milliarden Euro an die Länder fließen. Mit dem Geld soll die Qualität in Kindertagesstätten und Kindergärten gesteigert werden. Außerdem sollen Geringverdiener bei den Gebühren entlastet werden. Wie die Länder das Geld konkret einsetzen, können sie selbst entscheiden.



Die Opposition kritisierte unter anderem die Befristung der Zahlungen auf die kommenden vier Jahre sowie das Fehlen eines verbindlichen Betreuungsschlüssels. Familienministerin Giffey verteidigte das Vorhaben. Es gehe darum, dass alle Kinder die gleichen Startchancen hätten. Mit der Vorlage will sich noch heute der Bundesrat befassen.