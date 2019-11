Bundeskanzlerin Merkel hat sich für mehr Rüstungslieferungen an afrikanische Länder ausgesprochen.

In der Generaldebatte im Bundestag erklärte die CDU-Politikerin, man könne sich nicht nur auf die Ausbildung der Streitkräfte, etwa für den Kampf gegen den Terrorismus, beschränken. Vielmehr müsse dann auch die Ausrüstung dafür zur Verfügung gestellt werden. Es könne nicht richtig sein, dass die afrikanischen Staaten nur von China, Russland und Saudi-Arabien beliefert würden. Deswegen sei sie beunruhig, wenn deutsche Rüstungsexporte immer weiter eingeschränkt würden. Die SPD dringt in der Bundesregierung auf eine möglichst restriktive Linie. Erst am Montag hatte die Fraktion der Sozialdemokraten ein Positionspapier beschlossen. Danach sollen die Rüstungsexporte in Länder außerhalb von EU und NATO deutlich eingeschränkt werden.