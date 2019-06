Bundeskanzlerin Merkel schließt den Entzug von Grundrechten im Kampf gegen Rechtsextremisten aus.

Die CDU-Politikerin sagte in einer Regierungsbefragung im Bundestag, der entsprechende Artikel 18 in der Verfassung existiere zwar. Aber er sei eine Ultima Ratio. Die Regierung werde verhindern, dass es dazu komme. Der Kampf gegen Rechtsextremismus erfordere aber eine klare Abgrenzung, betonte Merkel. In der Debatte dürften keine Lücken eröffnet werden, die Taten wie der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke eine Legitimität verschafften.



Bundestagspräsident Schäuble erklärte zu Beginn der Debatte, man habe es mit einem erschreckenden Ausmaß rechtsextremistischer Gewalt zu tun. Er forderte eine konsequente Reaktion des Rechtsstaats. Das Machtmonopol des Staates sei dazu da, dass es auch angewandt werde. Schäuble kritisierte zudem -Zitat - Abgründe an Häme und Hass in der Gesellschaft gegenüber jenen, die im Land Verantwortung übernähmen. Menschenfeindliche Hetze sei der Nährboden für Gewalt bis zu Mord. Wer diesen Nährboden dünge, mache sich mitschuldig, betonte Schäuble.