Bundeskanzlerin Merkel hat in der Corona-Pandemie weiterhin zu besonderer Vorsicht aufgerufen.

Die sich verschlechternde Situation bei den Infektionszahlen müsse ernst genommen werden, sagte Merkel in der Generaldebatte zum Haushalt im Bundestag. Sich jetzt an die Regeln zu halten, schütze nicht nur Ältere, sondern die offene und freie Gesellschaft als Ganze. Deutschland könne durch diese historische Herausforderung als Gemeinschaft wachsen, meinte Merkel. Die Menschen müssten miteinander reden, erklären und vermitteln.



Mit Blick auf den Haushalt selbst verteidigte die CDU-Politikerin die geplante Neuverschuldung von 96 Milliarden Euro. Es gehe darum, in der Krise in ein innovatives Deutschland zu investieren. Die AfD warf der Bundesregierung Versagen auf ganzer Linie vor. FDP-Chef Lindner verlangte konkretere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, zum Beispiel eine einheitliche Corona-Ampel und eine Teststrategie.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.