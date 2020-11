Bundeskanzlerin Merkel hat im Bundestag die Verlängerung des Teil-Lockdowns verteidigt. Bislang habe man eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindern können, sagte Merkel in einer Regierungserklärung. Dies sei ein Erfolg der vor vier Wochen beschlossenen Maßnahmen, aber es gebe noch keine Trendumkehr.

Die Fallzahlen stagnierten auf zu hohem Niveau, erklärte Merkel. Es bleibe das Ziel, die Zahlen wieder auf weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Personen in einer Woche zu senken, damit die Gesundheitsämter die Infektionen wieder nachverfolgen könnten.



Merkel und die Regierungschefs der Länder hatten sich gestern darauf verständigt, die aktuell geltenden Maßnahmen bis zum 20. Dezember zu verlängern und zu verschärfen. Restauraunts, Hotels, Kultur- und Freizeiteinrichtungen bleiben geschlossen. Private Treffen werden auf maximal fünf Personen aus insgesamt zwei Haushalten begrenzt, abgesehen von Kindern bis 14 Jahre. Über die Feiertage werden die Beschränkungen gelockert, dann sollen Zusammenkünfte von maximal zehn Menschen möglich sein. Die Ferien beginnen in fast allen Bundesländern bereits am 19. Dezember.



Ab dem 1. Dezember werden zudem neue Regelungen für den Einzelhandel eingeführt, um eine Überfüllung der Läden vor allem im Weihnachtsgeschäft zu vermeiden. Die Finanzhilfe für Unternehmen, Selbstständige, Vereine und Einrichtungen soll auf Basis der Novemberhilfe verlängert werden.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.