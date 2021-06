Bundeskanzlerin Merkel stellt sich heute zum voraussichtlich letzten Mal der Regierungsbefragung durch die Abgeordneten.

Die CDU-Politikerin tritt bei der Wahl im September nicht erneut an. Zudem kommt der Bundestag in dieser Woche zu seiner letzten regulären Sitzungswoche der laufenden Wahlperiode zusammen. In einer Aktuellen Stunde will das Parlament zudem über den laufenden Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan beraten. Auch die Bundeswehr holt bereits seit einiger Zeit Soldaten nach Deutschland zurück. Ein Teil ihres Stützpunkts in Masar-i-Scharif ist bereits an die afghanischen Streitkräfte übergeben worden.



Auf der Tagesordnung stehen zudem der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur gescheiterten PKW-Maut, die Wohnungspolitik und die berufliche Bildung.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.